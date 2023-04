Focus sulla fibromialgia C’è la proposta di legge

"La fibromialgia deve essere riconosciuta come malattia cronica e invalidante. Ne soffrono tra i due e i tre milioni di persone in Italia ma non è mai stata ammessa tra quelle per cui è possibile disporre dell’esenzione dei farmaci". Lo dicono in una dichiarazione congiunta i deputati di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese e Guerino Testa. "Per questo, alla presenza del Cfu, Comitato fibromialgici uniti Italia, abbiamo partecipato lo scorso 30 marzo alla presentazione di una proposta di legge a prima firma Sergio Costa con esponenti di forze politiche sia di maggioranza che di opposizione e collaboreremo alla sua approvazione in Parlamento. Sono persone che hanno diritto a una migliore qualità della vita, non solo attraverso l’intervento sanitario, ma anche potenziando la ricerca in questo settore. Si tratta di una battaglia di civiltà che dobbiamo a chi soffre e a oggi non riceve alcuna assistenza gratuita dal servizio sanitario nazionale". Presente anche la provincia con la sua referente provinciale Valentina Del Monte che accompagnata da Manuele Barbieri.