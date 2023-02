Focus sul valore del territorio

Doppio appuntamento targato Cna lunedì a Carrara Fiere. La mattina dalle 10 alle 13 in Sala Bernini l’Assemblea Nazionale CNA Balneari, introdotta da Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Balneari, cui seguiranno gli interventi degli avvocati Roberto Righi (del Foro di Pistoia) ed Ettore Nesi (del Foro di Firenze), le riflessioni dei presidenti regionali di CNA e le conclusioni di Sabina Cardinali, presidente nazionale CNA Balneari. Saranno ribadite le proposte che CNA sostiene in merito alla direttiva Bolkestein, per trattare in sede europea la soluzione definitiva al problema e rinegoziare a livello europeo l’auspicata riforma del demanio. Dalle 16, il convegno organizzato da CNA Turismo e Commercio della Toscana in collaborazione con CNA Massa Carrara, “Il valore del territorio: le proposte della Cna Toscana per il turismo esperienziale”. Con Luca Tonini, presidente Cna Toscana; Lorenzo Marchetti, presidente Cna Turismo e Commercio di Massa Carrara; Lara Benfatto, assessore comunale di Carrara; Elisabetta Norfini, presidente regionale Cna Toscana Turismo e Commercio - Cna Toscana per la valorizzazione dei territorio; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione turistica.