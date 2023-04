Focus sul decoro urbano Le iniziative spiegate da Orlandi e Nausicaa

L’assessore Carlo Orlandi (nella foto) e i vertici di Nausicaa in via Groppini per parlare di decoro urbano. Sul piatto l’idea di lanciare campagne di sensibilizzazione e di miglioramento della cultura civica anche con l’insegnamento nelle scuole, non solo elementari, per migliorare nel prossimo futuro la risposta dei cittadini Orlandi ha confermato che sono ancora fruibili i fondi necessari alla pulizia straordinaria prevista da tempo ma rimandata per il downburst e che potranno essere utilizzati in caso di necessità. E’ stata sottolineata l’urgenza di richiamare i proprietari sia dei terreni incolti che dei negozi sfitti, competenza quest’ultima dell’assessore al commercio, a mantenere pulite le rispettive proprietà e a stimolare, qualora ciò non avvenisse, l’autorità comunale ad imporre il rispetto di queste condizioni con intervento e successivo addebito di quanto necessario al mantenimento del normale decoro pubblico. Una idea percorribile secondo i partecipanti potrebbe essere il sollecitare i commercianti stimolandoli a migliorare l’aspetto esteriore delle loro attività ricorrendo a decorazioni e pensando a quale raffinato colpo d’occhio riuscirebbe a dare la strada centrale con il suo percorso abbellito da verde e fiori. Si è fatto presente che sarebbe utile sia aumentare il numero dei cassonetti che esaminare la possibilità della loro apertura anche senza tessera, visto che, portata ad esempio la situazione di via Mazzini in cui per il malfunzionamento sono sempre aperti, non vi sono sacchetti sparsi e altre immondizie abbandonate. Per quanto riguarda i cimiteri, è stato fatto notare lo stato pericolante delle mura, e la carente attenzione alla pulizia da erbacce e rovi. La società ha confermato di aver ben presente lo stato di fatto ed ha assicurato che si è già disposto a provvedere per mettere in sicurezza le opere statiche.