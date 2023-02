Focus sui campi magnetici Il Comune avvia i controlli

Partono i monitoraggi dei campi magnetici delle antenne di telefonia su tutto il territorio comunale e raddoppiano le centraline di controllo, che da 2 passeranno a 4. La data di partenza è quella del 24 febbraio e sul campo ci saranno i tecnici della società Polab, la stessa che ormai da anni realizza e aggiorna il piano di telefonia mobile per conto di palazzo civico. Era questo uno degli impegni che si era preso l’assessore Paolo Balloni durante il consiglio comunale infuocato che ha approvato l’aggiornamento del piano, contestato anche da buona parte della maggioranza in particolare dai consiglieri di Fratelli d’Italia che avevano abbandonato l’aula.

Fra le criticità rilevate, lo spostamento di alcune antenne all’interno di parchi pubblici e soprattutto quella che dovrebbe trovare spazio in cima al Monte di Pasta. Per rassicurare i cittadini sullo stato delle emissioni, l’assessore Balloni comunica quindi che "partiranno a breve le attività di verifica e controllo circa il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e le attività di monitoraggio sugli impianti di telefonia mobile presenti nel territorio promosse dall’amministrazione comunale come attività integranti il Piano stesso. Salgono da due a quattro le centraline di rilevazione mobili che saranno utilizzate e in più sarà fatta una vera e propria campagna di monitoraggio sugli impatti elettromagnetici esistenti. I tecnici Polab che hanno fatto consulenza per redazione del piano si occuperanno di questi monitoraggi con strumenti appositi".

Le rilevazioni si concentreranno sugli impianti più recenti e su quelli oggetto di riconfigurazione in tessuti urbani come ad esempio le nuove antenne Illiad a Romagnagno e nel cimitero di Mirteto e le riconfigurazioni di quelli in via Don Luigi Sturzo. "L’amministrazione – precisa Balloni - ha inteso garantire alla cittadinanza lo sviluppo organico delle reti, indispensabili per i servizi di telecomunicazione che ormai tutti utilizziamo giornalmente, ponendo tuttavia una serie di criteri che vincolano le società telefoniche. Già in fase di progettazione abbiamo voluto salvaguardare gli aspetti paesaggistici di alcuni ambiti del territorio comunale dismettendo gli impianti maggiormente impattanti e visibili dalla costa e limitando la realizzazione di nuove infrastrutture preferendo il potenziamento di quelle esistenti. Inoltre, ha favorito lo sviluppo della rete nelle zone con scarso segnale attivando l’impianto che ora serve la valle del Renara". Le nuove previsioni consistono in cinque nuovi impianti (Pariana, Depuratore Lavello, Campo Pozzi, via Gorizia, via Lucca) e in due sostituzioni di infrastrutture esistenti (Parco Ugo Pisa e Campo via Casola).