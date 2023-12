’Fleurs’ Quando le arti parlano all’unisono

Successo della XIV edizione di ’Fleurs’, lo spettacolo ideato dal maestro Massimo Montaldi e organizzato dall’associazione culturale ’Il Diritto Umano’ in collaborazione con Bookcrossing Massa e associazione culturale Eventi sul Frigido. L’evento ha richiamato al Teatro dei Servi un numeroso e qualificato pubblico e, come sempre, ha evidenziato attraverso i vari contributi artistici degli artisti presenti, uno spirito appassionato e costruttivo che ha facilitato la sua realizzazione. "Sono emerse per merito di questa unione di arti le premesse di un linguaggio di condivisione", ha detto Montaldi. Il pubblico ha potuto assistere a diversi e vari momenti artistici. Per quanto riguarda la parte dedicata al teatro, l’associazione Aics Musica e Spettacolo Massa Aps/TeatroLabOfficina23, con Alessandra Berti, Mario Maestrelli, Anna Baldini, Leandro Brilla, Antonella Ianuale, Ndiay, Barbara Romani, hanno reso un omaggiato alla poetessa Alda Merini. Così come Gianfranco Bontempi con un monologo.

La danza e il canto sono stati anch’essi protagonisti grazie alle perfomance di Lara Olivieri, che ha ballato su musiche della tradizione orientale, e di alcuni ballerini e cantanti della ’Clacson Beauty’ di Maria Corsini, con Margherita Celot, Ambra Gentili e Asia Chelotti, che si sono esibiti insieme alle ’Chitarre Scintillanti Quintet’, vale a dire Viola D’Addio, Davide Fantini, Giovanni Sgadò, Andrea Marcucci, Sara Butticè. Applaudita anche la cantante Anastasia.

L’aspetto poetico di Fleurs è stato evidenziato e valorizzato dagli interventi dei poeti massesi Angela Maria Fruzzetti, Fabio Cristiani e Barbara Molinari, che con le loro opere letterarie hanno emozionato la platea, così come l’ intervento dell’attrice Berti che ha interpretato un passo tratto dal libro ’Il Caso o7 la 1664’ della scrittrice Annalisa Gianfranceschi, presente in sala. Le pittrici Paola Marchi e Barbara Peracchi si sono prestate artisticamente con una performance estemporanea, eseguita durante la rappresentazione di ’Fleurs’, mentre la performer Mary Anne ha concluso lo spettacolo con una esibizione simbolica, dal titolo ’Il Sigillo’ su musiche dei Pink Floyd.

Da ricordare che, nel corso della serata, è stato premiato con il Premio Fleurs il comico Fulvio Fuina, il quale ha divertito il pubblico con un suo monologo sull’anima. Non sono mancati interventi dal mondo del sociale. A tal proposito sono intervenuti Viola Della Pina, presidente della prima commissione Bilancio in Regione, Giacomo Bugliani, consigliere regionale, Daniele Tarantino, presidente dell’associazione Insieme, Francesca Menconi del Cif Carrara, e Valentina Del Monte, referente del Cfu Fibromialgia di Carrara. La serata è stata condotta da Francesca Bianchi e Stefano Carloni.