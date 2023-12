Flash mob nelle piazze contro ogni forma di violenza sulle donne

Il Movimento 5 Stelle di Massa organizza un flash mob intitolato "Non smettiamo di fare rumore", che si terrà oggi alle ore 18 in piazza Garibaldi a Massa per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Da lì i partecipanti si sposteranno in diverse piazze della città, creando momenti di riflessione, sensibilizzazione e solidarietà. "Questo evento è più di una semplice manifestazione; è un richiamo all’azione – sottolineano –. Vogliamo creare un’onda di consapevolezza che attraversi la nostra comunità, evidenziando la necessità di combattere ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne. È essenziale unire il nostro rumore per dimostrare che la violenza contro le donne non è un problema solo di chi la subisce, ma una questione che riguarda l’intera società".