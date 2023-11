Flash mob anarchico: "Non ci tapperete la bocca"

"I giornali anarchici continueranno a essere stampati e diffusi, non ci tapperete la bocca". Lo hanno detto ad alta voce, con il megafono, ieri davanti al tribunale di Massa con un flash mob dei libertari. Una battaglia, quella anarchica contro lo sfruttamento, le politiche guerrafondaie, contro l’antiproletariato, che si è inasprita maggiormente l’8 agosto quando, l’inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antiterrorismo di Genova, ha portato a 8 arresti per le pubblicazioni sulla rivista Bezmotivny, alle perquisizioni del circolo ’Gogliardo Fiaschi’ e della tipografia Avenza Grafica, in un primo momento sequestrata.

"Siamo qua per solidarizzare con i compagni dell’operazione Bezmotivny, con Alfredo Cospito con tutti i rivoluzionari, gli anarchici, i comunisti prigionieri delle carceri di questo paese, alcuni da decenni dietro le sbarre – hanno proseguito gli anarchici –. Loro sono prigionieri di guerra, una guerra di classe. Noi non ci scandalizziamo per la prigionia politica, anzi rilanciamo, ci organizziamo e solidarizziamo. Torneremo qua davanti ogniqualvolta lo riterremo opportuno e necessario". Intanto prosegue il processo per gl iotto imputati.