Fivizzano tra arte e storia Il Museo di San Giovanni ospita vesti papali ricamate in seta e oro

di Emanuela Rosi

Un insieme di vesti liturgiche indossate da papa Niccolò V che non sono solo un capolavoro dell’arte tessile fiorentina della metà del Quattrocento ma un prezioso frammento della storia di Fivizzano raccontato nell’allestimento della mostra curato da Barbara Sisti, storica dell’arte e direttrice del museo diocesano di Sarzana, la città dove nacque quel Tommaso Parentucelli, figlio di Andreola Bosi della Verrucola, che fu il pontefice fondatore della Biblioteca apostolica Vaticana. Nel parato, da oggi esposto nel museo di San Giovanni, la storia unica dell’arte tessile italiano: i velluti in seta e oro che solo gli artigiani fiorentini sapevano creare, ricamati e dipinti conmaestria nelle botteghe senesi. E la storia della “piccola Firenze” della Lunigiana, a cui quel prezioso parato fu donato più di un secolo dopo la morte di Niccolò V, nel 1583, dal suo successore papa Callisto III. In quel dono si nasconde un altro personaggio fivizzanese il cui nome rimane nelle retrovie della storia: Padre Agostino Molinari, originario di Posara, allora Sacrista dei Palazzi Apostolici, e confessore di Papa Gregorio XIII. Era cresciuto in quel convento degli Agostiniani di Fivizzano dove in quel periodo si riteneva vivessero dei “pericolosi” luterani, ricorda la curatrice della mostra. Barbara Sisti non si è limitata a raccogliere dati già editi e andare a cercare documenti non ancora noti, ma ha organizzato l’allestimento in modo che la mostra possa parlare a un pubblico ampio per avvicinarlo ad un oggetto che non è solo "un esempio di una raffinatissima produzione dell’arte tessile e del ricamo ma un vero e proprio monumento, nel significato letterale della lingua italiana, cioè una testimonianza che ci aiuta a ricordare luoghi, persone, e che è degna di grande e, si spera, imperitura considerazione". Un dono prezioso fu quel parato per Fivizzano dove restò per 350 anni, condividendo le sorti del convento degli Agostiniani diventato di proprietà comunale nel 1866 con gli oggetti d’arte che custodiva, comprese le vesto indossate da Niccolò V per la canonizzazione di San Bernardino da Siena nel 1450. Quanto prezioso il Comune lo scoprì agli inizi del secolo scorso quando un antiquario propose di comprarlo. Vendita impossibile per le norme che si stavano consolidando e la cessione, diventata impellente dopo il terremoto del 1920, riuscì solo nel 1937: lo prese lo Stato e Fivizzano ricevette in cambio 20 mila lire. La delibera comunale dell’anno prima stabiliva che quei soldi venissero usati per l’asilo infantile Regina Margherita, costretto in un baraccamento. La storia aveva cambiato direzione.