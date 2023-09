Fivizzano, ritrovato il fungaiolo disperso. E’ in gravi condizioni

Fivizzano (Massa Carrara), 24 settembre 2023 – E’ stato ritrovato in gravi condizioni il fungaiolo disperso ieri nella zona di Mommio, nel comune di Fivizzano, in Lunigiana. Il 76enne si era perso durante un’uscita in bosco ed è stato rinvenuto in gravi condizioni, tant’è che è stato necessario il trasporto in ospedale con l’elisoccorso Pegaso.

Il disperso si trovava all’interno di un torrente con una gamba incastrata nelle rocce ed è stato rinvenuto squadra del Soccorso Alpino di Carrara e Lunigiana: era cosciente, ma in ipotermia e poco reattivo agli stimoli.

Le ricerche erano seguite da vicino anche dal sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti. Per ritrovarlo si erano mobilitate le forze dell’ordine, la Protezione Civile, i pompieri, varie associazioni e molti volontari.