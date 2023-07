Fivizzano, iniziati lavori di ristrutturazione dell'Oratorio del Seicento con finanziamento UE

I lavori sono già iniziati: l’oratorio del Seicento di Fazzano sarà ristrutturato grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea. L’obiettivo dell’intervento, di quasi 91mila euro,è quello di restituire alla piccola comunità uno spazio comune religioso e di incontro nel piccolo borgo le cui origini documentate risalgono al 1.100. Un intervento di manutenzione straordinaria e di riparazione strutturale dell’oratorio dedicato a San Giuseppe e alla SS.Concezione. L’edificio era in un pessimo stato di conservazione a causa del progressivo abbandono della piccola frazione, nota per aver dato i natali alla madre del leggendario aviatore Carlo Del Prete, e del terremoto del 2013.

Il recupero, commissionato dai proprietari Andreani A.M. e Tinsley K.J., si propone di rendere nuovamente agibile la struttura come spazio di aggregazione. L’oratorio è infatti l’unico luogo di culto presente nel borgo e con la ristrutturazione potrà tornare ad essere meta delle visite di turisti e pellegrini che arrivano in Lunigiana, molti dei quali proprio con l’obiettivo di riscoprire i percorsi di fede che collegano la Strada Romea alla Francigena, alla Via del Volto Santo, a quella degli Abati e alla Via Marchesana. Il progettista dei lavori è l’architetto Stefano Santini , l’impresa appaltatrice è la “Fabiani Costruzioni” di Folegnano.

Una notizia che arriva con soddisfazione dal sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti e dal vice Giovanni Poleschi. I due amministratori sottolineano che l’Oratorio di Fazzano, eretto nel 1634, "per oltre 400 anni è stato un importante punto di riferimento religioso per tutta la comunità della Parrocchia di Monte dei Bianchi". L’amministrazione comunale, trattandosi di un bene privato, è estranea al progetto di recupero dell’antico edificio ma ci tiene a far sapere "che entro l’estate verranno fatti interventi di asfaltatura sulla strada che conduce a Fazzano".

Roberto Oligeri