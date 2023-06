Fivizzano, al via il primo scuolabus elettrico nella provincia apuana

A Fivizzano è in funzione il primo scuolabus elettrico nella provincia apuana. Grazie al contributo del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano che ha finanziato con 120.000 euro l’acquisto di questo mezzo, il Comune di Fivizzano ha da ieri un nuovo scuolabus, elettrico al 100%. Non ha alcuna emissione. "E’ un mezzo innovativo che entra in funzione sulle nostre strade, dotato di tutte le tecnologie, all’insegna dell’efficentamento energetico e sicuro per i nostri ragazzi - spiega il sindaco Giannetti - abbiamo appositamente installato una colonnina elettrica al parcheggio delle scuole di Fivizzano. Questo scuolabus sarà attivo principalmente sulla linea montana di Sassalbo, essendo stato acquistato grazie al progetto Parchi per il Clima".