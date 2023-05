Fispes, sport e inclusione Due giorni speciali di gare

La scuola itinerante Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali) centra il bersaglio. Un bilancio più che positivo per l’evento indetto al campo scuola di via Comano, a Marina di Carrara. Una due giorni di intensa attività per oltre 20 atleti che, con famiglie al seguito, si sono cimentati in molteplici attività motorie. L’ iniziativa si è avvalsa del supporto del Comune di Carrara che ha sostenuto in prima persona l’iniziativa con l’assessore allo sport Lara Benfatto, che ha avuto parole entusiaste per questo progetto di inclusione sportiva, e con la vice sindaco Roberta Crudeli, che ha elogiato la Fispes accogliendo l’idea di fare corsi formativi per tecnici a Carrara per stimolare e motivare questo tipo di esperienze. Presenti anche funzionari dell’ufficio sport, volontari di Vab Carrara e Alfa Victor Protezione civile, oltre alla presidente della Consulta disabili di Carrara Antonella Petrocchi, ai rappresentanti provinciali del Coni Vittorio Cucurnia, Vincenzo Genovese e Alda Mannini, al rappresentante provinciale Cip, nonché presidente della società Afaph, Daniele Carmassi, alla campionessa di tiro con arco Anna Menconi e a Vittoria Bertelloni in qualità di delegato regionale atletica per la Fisdir.

Ad aprire i giochi ci ha pensato, dopo la presentazione di Marco Bosco (segretario Fispes), porgendo una torcia simbolica, Paolo Capasso, giocatore della Nazionale di calcio amputati che, in veste di testimonial e motivatore, ha spronato i giovani atleti a vivere la due giorni di sport nel migliore dei modi. I ragazzi si sono prodigati in varie attività: percorsi motori con varie difficoltà a staffetta (anche con carrozzine adattate per il gioco), corsa, salto in lungo, vortex, salto in alto e calcio. Insomma, hanno sperimentato molte discipline con uno spirito gioioso e coinvolgente attorniati dal calore dei loro familiari. Accalorate e sentite le parole della responsabile Fispes per la Toscana, Michela Castellani: "La scuola Fispes da quest’anno ha sposato un format particolare – ha dichiarato – ha alzato il livello. I bambini vengono portati a conoscere l’Italia con questa sorta di pulman itinerante. Sono le stesse famiglie, che si conoscono da tempo, che insieme stanno facendo un percorso comune. L’obiettivo che si pone la Federazione è quello di far capire che questi bimbi possono fare tutto con le loro abilità che sono tantissime. Per lavorare al meglio bisogna conoscere le disabilità, le condizioni fisiche dei ragazzi, e perciò la Federazione punta sulla formazione dei propri tecnici, come Jessica Nista, incanalandoli in un percorso formativo che durerà nel tempo. Nel format viene affiancato un percorso psicologico per i genitori che sono fondamentali affinché i bambini arrivino a vivere queste esperienze. Questa è la nuova scuola, il presidente Sandrino Porru ci tiene molto a far passare il messaggio di una famiglia che gira l’Italia. E, come oggi a Carrara, trovando realtà che già lavorano su questo territorio includendo i ragazzini in squadre, in gruppi con altri che non hanno una disabilità. Il sogno vero è quello di avere una scuola residenziale in ogni posto, come qui a Carrara che ha già un suo nome come Afaph".