Firme per l’ambulanza. Al via petizione popolare

LUNIGIANA

Salviamo l’ambulanza Mike. Anche una raccolta di firme online può servire per tentare di preservare il servizio sul territorio. In Lunigiana c’è grande fermento e tanta rabbia per il taglio di un servizio di ambulanza con medico a bordo, che effettua oltre 400 interventi l’anno, spalmati su 12 ore giornaliere. Nelle ultime settimane ci sono state proteste, incontri, un’assemblea pubblica formata da amministratori e cittadini lunigianesi, riunita al Castello di Terrarossa. Tutto per salvare un servizio importante, soprattutto in emergenza.

Durante l’ultima assemblea, all’unanimità, per alzata di mano, è stato approvato un documento con il quale si chiede alla direzione aziendale Usl il ripristino della ‘Mike’, ovvero l’ambulanza cancellata. Non solo, da pochi giorni ha preso il via una petizione sulla piattaforma Change.org. ‘No al taglio dell’ambulanza medicalizzata, sì al diritto alla salute in Lunigiana’ è il titolo della petizione, firmata per ora da 1727 persone. La mozione, nel dettaglio, è legata e richiede il ripristino dell’ambulanza operante al 118 di Aulla.

"L’assemblea pubblica degli amministratori e dei cittadini della Lunigiana – si legge nel testo oggetto della petizione popolare – riunitasi al Castello di Terrarossa di Licciana Nardi ha espresso collegialmente pieno dissenso rispetto al taglio dell’ambulanza medicalizzata Mike, capace di realizzare oltre 400 interventi in emergenza sul territorio della Lunigiana nell’anno 2022. Ritenuto di dover chiedere il ripristino di tale servizio, considerato essenziale, impegna i sindaci dei comuni della Lunigiana a chiedere con fermezza il ripristino dell’ambulanza medicalizzata Mike, unitamente a tutti quei servizi citati e considerati come fondamentali per il territorio e il diritto alla salute, a chiedere di attivare anche per la Lunigiana le prestazioni aggiuntive, a chiedere il rispetto della Carta dei Servizi presentata nel Corso della Conferenza Ausl e a chiedere la tutela della sanità pubblica a tutti i livelli".