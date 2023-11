Firme a favore dell’attore-regista: "Il suo spettacolo è meritevole"

Sul veto dell’Anpi allo spettacolo " 75 e non li dimostra" di Fabio Cristiani alcuni cittadini massesi si rivolgono all’Ufficio scolastico della Regione, a sostegno dell’attore-regista, chiedendo che "lo spettacolo possa accedere comunque al percorso didattico e anzi venga proposto alla cittadinanza tutta". "Abbiamo avuto conoscenza della contrarietà dell’Anpi di Massa ad opporre il proprio consenso all’inserimento del format teatrale impedendo così che tale opera entri nel progetto didattico ’La Costituzione si impara a scuola’. Premesso che non si comprende per quale ragione occorra questa sorta di ’imprimatur’ – osservano i firmatari – sicuri di interpretare i sentimenti dell’opinione pubblica, chiediamo che lo spettacolo possa accedere comunque al percorso didattico e anzi venga proposto alla cittadinanza. Lo spettacolo che merita di essere ampiamente propagandato. Così facendo si fa un danno non tanto a Cristiani quanto alla città e soprattutto all’immagine stessa dell’Anpi". Firmano la richiesta, tra gli altri, Carlo Milani, Franco Frediani, Carlo Ceccarelli, Maria Giovanna Giovani, Alberta Piccinini, Paolo Milani, Paolo Casotti, Silvana Andreazzoli, Daniele Tarantino, Massimo Dalle Luche, Paolo Giannotti, Marco Betti, Nedda Mariotti, Rodolfo Veschi e Giorgio Giromella. E’ possibile raccogliere altre firme contattando i primi firmatari della nota.