Finisce a terra in moto: Paura per ristoratore a Massa

Di Patrik Pucciarelli

Un noto ristoratore è caduto mentre viaggiava in sella alla sua Vespa mentre tornava a casa dopo una merenda in Candia con gli amici ed è finito in codice rosso all’ospedale di Massa. Lo scenario è quello di via degli Oliveti dove un 59enne in sella a una vespa, per cause ancora tutte da chiarire, è finito sull’asfalto. Immediati i soccorsi e il trasporto a sirene spiegate all’Ospedale delle Apuane dove, dopo le prime cure, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. I soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti che hanno visto l’uomo cadere e rimanere immobile sull’asfalto. I sanitari hanno constatato subito le gravi condizioni dell’uomo che ha riportato un politauma tra cui un importante trauma cranico. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20.30 in prossimità del concessionario di auto ‘Gino Spa’ e l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine ha bloccato la circolazione per diverso tempo. Sulle cause dell’incidente sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Massa intervenuti sul posto insieme all’automedica Massa e all’ambulanza della pubblica assistenza di Marina di Massa. L’ipotesi è quella che il 59enne abbia fatto tutto da solo, una perdita del controllo del mezzo o qualcosa sul manto stradale lo abbia fatto cadere, ma saranno decisive anche le testimonianze dei presenti.