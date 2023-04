"Finanziamenti trovati: presto via ai cantieri"

L’assessore allo Sport Lara Benfatto non ha potuto presenziare alla premiazione del torneo ma esprime un giudizio molto positivo della manifestazione mentre dà rassicurazioni sulla struttura di via Giovan Pietro. "Una manifestazione importante e ben riuscita, un evento che oltre ad essere sportivo è anche turistico perché tanta gente è arrivata in città e ha potuto apprezzarne le bellezze". Sullo spinoso problema della agibilità del palazzetto la Benfatto dà garanzie, ma a quasi un anno e mezzo dalla inibizione delle tribune, la cautela è d’obbligo. "Le risorse sono state trovate e ci sono, sono state individuate le cose da fare, i lavori sono stati affidati e stanno per partire". Tutto lascia presagire che presto il palazzetto sarà un cantiere. Intanto tutta la stagione sportiva, ormai agli sgoccioli, è scivolata via tra la ormai vecchia ordinanza sempre più dimenticata e i campionati che si sono svolti in situazioni a dir poco imbarazzanti. E nessuno sa dire se la prossima sarà la stagione del riscatto, quella che rivedrà le porte del palazzetto nuovamente spalancate a tutti gli sportivi, con il pubblico regolarmente assiepato sulle tribune. Ma anche con un nuovo maquillage, il palazzetto resterà sempre una struttura sportiva concepita a metà degli anni ’70 che sicuramente farà sempre rivivere emozioni a coloro che lo hanno frequentato da giovani atleti rampanti, ma che non può assolvere ai compiti di una moderna struttura del XXI secolo.

ma.mu.