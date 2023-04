"Finalmente a casa", il concerto Gabbani festeggia i 41 anni alla Imm

di Alessandra Poggi

Giubbotto di jeans e pantaloni blu, qualche battuta in carrarino, l’immancabile sorriso e tutta la sua spontaneità. Così ieri pomeriggio Francesco Gabbani si è presentato a palazzo civico, accompagnato dal manager Andrea Vittori e dalla fidanzata Giulia, per la presentazione ufficiale del concerto evento che si svolgerà il 9 settembre a Carrarafiere, nel giorno del suo 41esimo compleanno. Attese 18mila persone, questa la capienza massima del piazzale della Imm che ospiterà il concerto. L’idea di base è quella di promuovere la città di Carrara, magari ripetendo l’evento a cadenza annuale, così da fare un po’ quello che faceva Claudio Baglioni con ‘O’ Scia’ a Lampedusa, o il pellegrinaggio dei fans a Zocca, la città natale di Vasco Rossi, o il Jova beach in salsa carrarese di Jovanotti, giusto per fare qualche esempio.

L’idea di fare di Carrara il punto di riferimento per Gabbani è stata del manager Vittori, a cui Francesco ha trasmesso l’amore per la sua terra, che anche ieri non ha esitato a definire "unica". Un concerto che radunerà una formazione arricchita, una scaletta appositamente studiata per l’occasione, una produzione scenografica e una scrittura dello storyboard unica. Previsto l’arrivo di big della musica leggera che saranno sul palco con il nostro ’Francé’. "Dopo l’esperienza del 2016 non avevo più avuto l’occasione di esibirmi con un concerto nella città in cui sono nato – ha detto Gabbani –. Riuscire oggi a poter annunciare questa data mi riempie di gioia e ribadisce il legame indissolubile con il mio territorio, dove ho scelto di continuare a vivere. E’ il coronamento di un sogno che avevo da sempre. Fare questo evento a Carrara, nel giorno in cui sono nato, ha un valore sentimentale, per godere di questa cosa assieme alla mia gente, ma non solo, mi auguro che questa giornata possa attrarre i miei supporters, la parola fans non mi piace, affinché nella condivisione del concerto, possano conoscere la terra nella quale sono cresciuto, sia artisticamente sia come uomo, e che ancora oggi sa emozionarmi quotidianamente, con le sue bellezze contenute tra il mare e le Alpi Apuane. Un territorio unico in cui ho scelto di continuare a vivere nonostante le difficoltà logistiche".

La sindaca Sereni Arrighi, che ha voluto fortemente l’evento, con orgoglio ha dato il bentornato a casa a Francesco a nome di tutta la città: "Questo concerto sarà un grande evento sotto tanti i punti di vista – ha detto Arrighi – culturale, artistico, turistico e anche economico visto il grande indotto che ci aspettiamo porti sul territorio, e su cui anche i commercianti potranno collaborare, ma soprattutto emozionale. Il prossimo 9 settembre sarà innanzitutto una grande festa. Il nostro augurio e il nostro obiettivo sono non solo che questo sia il primo di una lunga serie di concerti di Francesco Gabbani a casa sua, ma anche che possa fare da apripista per altri eventi di questa portata che in futuro vorremmo organizzare sempre più spesso sfruttando anzitutto le grandi potenzialità di Imm-Carrarafiere".

Un concerto evento che sarà sullo stile delle grandi performances inglesi: "Ci saranno stand per il ristoro –ha aggiunto Gabbani – in modo che gli spazi siano adatti oltre che per i giovani, anche per le famiglie intere". Inoltre a dimostrazione che è amore vero, parte del ricavato sarà destinato al recupero delle pinete di Marina spazzate via dal maltempo dello scorso 18 agosto. Ci sarà infine uno spazio dedicato ai disabili che potranno entrare gratis.