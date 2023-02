“Filippo Vostro”, lettere dal fronte e testimonianze diventano teatro

Lo spettacolo ‘Filippo Vostro’ con Luca Barsottelli, produzione della Bottega del Teatro e consulenza drammaturgica di Francesco Nicolini, oggi alle 18 al circolo di Spazio Alber1ca a Carrara. l. Si tratta di uno spettacolo di narrazione per un solo attore, in cui le voci di quattro personaggi si intrecciano per dare vita alla storia. La narrazione procede da uno spaccato familiare dell’autore Luca Barsottelli. "Quando ero bambino, mia nonna raccontava la storia di Filippo. Era suo fratello, mio zio – racconta Barsottelli – ed era sparito 33 anni prima che nascessi; infatti nell’estate del 1942 venne mandato a combattere in Russia insieme ad altri 60mila alpini. Aveva 21 anni e non tornò più, non si ritrovò neppure il corpo". Attraverso le lettere scritte dal fronte e le testimonianze di tre familiari, lo spettacolo ricostruisce e intreccia il dramma intimo di una famiglia contadina nella Toscana ai tempi della guerra, e la narrazione di una pagina drammatica nella storia mondiale, che ha coinvolto il corpo nazionale degli alpini: la campagna di Russia.

Appuntamento che rientra nel ciclo ‘Narratori erranti’, pensato per viaggiare in circoli, associazioni culturali e altre piccole realtà già ricche di storie proprie. Un circuito di spazi sul territorio toscano, regione pilota del progetto. La prima edizione mette in relazione cinque province della Toscana: Firenze, Lucca, Pisa, Livorno e Carrara. La rassegna vuole rafforzare la tradizione del racconto orale come patrimonio e recupero di identità, della memoria individuale e collettiva, coinvolgendo anche narratori provenienti da altre regioni. Simbolo di questo linguaggio teatrale e della rassegna è la sedia, oggetto che caratterizza da secoli le antiche veglie che si tenevano spontanee nei luoghi, dette appunto in Toscana, ‘a seggiola’. I narratori con la loro sedia sono erranti, con l’urgenza di far viaggiare storie e memorie, da un territorio all’altro. La rassegna proseguirà fino a venerdì 14 aprile.