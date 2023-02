’Filippo vostro’ e le atrocità della guerra

’Filippo vostro’: dalle lettere che il prozio inviò dalla Campagna di Russia al dramma della guerra. Ora come mai ha toccato, commosso e coinvolto il testo di Luca Luca Barsottelli messo in scena davanti al folto e interessato pubblico di Spazio Alber1ca. All’interno della rassegna ’Narratori erranti’, Barsottelli ha debuttato al San Giacomo, portando in scena tutto il dolore di una famigla che perde il proprio figlio di 21 anni in una guerra assurda dall’altra parte del mondo. "Quando ero bambino – ha spiegato l’attore –, mia nonna mi raccontava la storia di Filippo. Filippo era suo fratello, mio zio, ed era sparito 33 anni prima che nascessi; infatti nell’estate del 1942 venne mandato a combattere in Russia insieme ad altri 60mila. Aveva 21 anni. E non tornò più. Di lui non si ritrovò neppure il corpo". Attraverso le lettere scritte dal fronte e le testimonianze di tre familiari, lo spettacolo ricostruisce e intreccia il dramma intimo di una famiglia contadina nella Toscana ai tempi della guerra e la narrazione di una pagina drammatica nella storia mondiale, che ha coinvolto il corpo degli alpini. Una pagina quanto mai attuale raccontata in prima persona attraverso le lettere che quel figlio analfabeta si faceva scrivere per arrecare un minimo di sollievo alla famiglia. Una testimonianza dell’inutilità e della drammaticità della guerra che dovremmo tenere più presente. I ’Narratori erranti’ tornano a Spazio Alber1ca venerdì alle 21 con Anna Meacci con ’Meacci racconta Meucci’