Filiera corta ancora lontana, siamo al 28 per cento: "Le difficoltà nell’applicare la legge regionale"

Un tavolo di concertazione, fra Comune e imprese del lapideo con la presenza dei sindacati e delle associazioni di categoria per fare un punto sulla lavorazione in loco. A stendere sul tavolo i documenti è stato il presidente di Confindustria Matteo Venturi che ha registrato una cifra intornoal 28 per cento. A questo punto si alza il grido dei sindacati che lamentano un dato troppo generico, loro vorrebbero quello per ogni singola impresa, e puntano i piedi sul fatto che bisogna andare spediti verso il 50 per cento previsto dalla legge. Ma quel 28% è "l’elaborato di uno studio di massima - prosegue Venturi - perché non è possibile scendere e scavare all’interno dei numeri. Dietro questo valore ci sono imprese virtuose che arrivano a un 100% di lavorazione in loco con un’estrema ricaduta locale fino ad arrivare a circa un 8% di alcuni meno virtuosi. Ci stiamo muovendo all’interno di due dinamiche, dove la prima riguarda la natura: la cava non produce sempre la stessa qualità di blocchi, di blocchi di informi e di semi-blocchi, quindi varia, ed è chiaro che queste percentuali anche potrebbero oscillare. La seconda è la dinamica del prezzo: un informe di alto pregio può essere ancora lavorato localmente, ma se ho un informe di basso pregio, che somma difetti su difetti e mi viene chiesto di lavorarlo in loco dove ‘più lo tocco e più costa’ non ci rientro con i costi-ricavi". Così calcolatrice in mano gli imprenditori valutano come muoversi con un mercato estero competitivo in particolare la Grecia " dalla quale subiamo una significativa concorrenza - continua - quindi quei nostri prodotti meno nobili rischiano di non trovaremercato". Poi la patata bollente viene passata all’amministrazione che "deve decidere - conclude Venturi - tenere presente quale è la soglia oltre la quale si è virtuosi e quando si passa il limite. Si può andare in sito verificando la soglia ottimale. In questo caso si deve garantire la piena occupazione e il miglior gettito per l’amministrazione e massima ricaduta per il territorio. Infine l’introduzione dei certificati bianchi, come nel settore delle costruzioni, dove l’impresa meno virtuosa deve appoggiarsi a una terza (esempio ‘Carrara Marble Way’) dove tutti vanno a conferire capitale, prendono quote e garantiscono che il materiale informe o che attualmente non ha appetibilità sul mercato, quindi non può generare neanche la copertura dei costi, abbia nuova vita con progetti di ricerca e sviluppo documentabili".