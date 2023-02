Filetto... con gusto In calendario il festival delle tradizioni

Filetto non è solo rievocazioni storiche. E’ anche gusto. Dopo Filetto rinascimentale la scorsa estate dell’associazione Senza tempo, in calendario nel suggestivo borgo di Villafranca dal 19 al 21 maggio ‘Filetto con gusto’. Un festival per valorizzare la cultura popolare italiana attraverso ciò che la caratterizza: il cibo, il folclore e l’artigianato. Dopo aver varcato le porte monumentali, si passeggerà nel borgo murato di Filetto in un percorso espositivo, conoscitivo e gustativo alla scoperta della nostra penisola. Eccellenze enogastronomiche, spettacoli, artigianato made in Italy, cooking-show, musica, laboratori per bambini, lezioni sulla preparazione di piatti, manufatti, tessuti, accessori, melodie antiche, movimenti ancestrali e prelibatezze.

L’associazione Senza Tempo, nata nel 2011, ha come obiettivo quello di ricreare atmosfere storiche spaziando su diverse epoche, fare rete. Animerà di nuovo il borgo di Filetto con la prima rievocazione rinascimentale della Lunigiana, che prevede attività didattiche, spettacoli di strada, musica, danza e teatro, incentrati sulla vita quotidiana del tardo medioevo e del rinascimento lunigianese e italiano in genere. L’appuntamento per il 2023 è già fissato per metà agosto.