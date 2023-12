"Filattierese e San Vitale Candia: Pareggio Equilibrato nella Sfida Lunigianese"

Filattierese

1

San Vitale Candia

1

FILATTIERESE: Gabrielli, Moscatelli, Pinzuti (82’ Giromini), Gerali, Bertipagani, Iorfida, Ginesi (79’ Carnaccioli), Samb (66’ Mori), Micheli, D’Imporzano, Tavaroni (56’ Matteucci). All. Magnani

SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Di Benedetti, Tonazzini, Deda A., Del Freo, Neri, Dell’Amico, Deda S. (68’ Ricci), Mengaroni (66’ Basteri), Kumanaku, Della Bona. All. Bertelloni

Arbitro: Suciu di Viareggio

Marcatori: 49’ Dell’Amico (F), 61’ Micheli (SV)

FILATTIERA – Buon punto per il San Vitale contro l’agguerrita Filattierese. Nel primo tempo, giocato sopratutto a centrocampo, qualche sprazzo su entrambi i fronti con gli ospiti che al 25’ si fanno ribattere la palla due volte: prima dalla retroguardia lunigianese su tiro di Della Bona, poi dal portiere avversario che respinge la conclusione di Kumanaku. Al 49’ Di Benedetti spazza dalla trequarti verso Dell’ Amico che supera con un pallonetto Gabrielli in uscita. Al 61’ i padroni di casa pareggiano con Micheli: la sfera rimbalza in area tra le gambe di altri giocatori prima di finire alle spalle di Ambrosini. Nel finale falli e punizioni a centrocampo spezzano molto il gioco.

Ilaria Gallione