Figaia: "Turismo senza buste paga E nel marmo calano gli occupati"

"Tira aria di crisi nei settori produttivi apuani, lo diciamo da anni ma a ben vedere non tutti i dati sono così negativi. Certamente siamo tra i peggiori nel rapporto tra abitanti e lavoratori dipendenti e anche nella percentuali dei disoccupati e specularmente degli occupati. Ma ci sono alcuni settori che sembrano avere preso forza ed energia dalla crisi". Sono i presupposti da cui parte l’analisi sulla situazione economica territoriale del segretario della Cisl Toscana Nord, Andrea Figaia, che parte dal settore che più di altri vive alti e bassi, ossia il turismo: "Il dato ufficiale risente del cosiddetto sommerso – dice Figaia –. A fronte di circa 2.500 aziende iscritte, l’aumento dei lavoratori part time e a tempo determinato è pari appena a un quinto. Possibile che tra hotel, bar e stabilimenti balneari non si assuma nemmeno un occupante a busta paga?".

Stallo sul marmo, dove "le aziende scavano e vanno avanti, ma l’occupazione viene erosa dai macchinari di nuova generazione, più sicuri e meno rischiosi ma che per loro natura ottimizzano tempi e mansioni. Tra Carrara, Massa e Lunigiana avremo circa 800 assunti contro dati più che doppi del secolo scorso. Fatica la filiera del marmo, peraltro prevista a compensazione dalla legge 35, avvantaggiata dall’allungamento delle ‘concessioni’".

A correre in questi ultimi anni è stata l’edilizia, trainata dai bonus, ma per la Cisl bisogna stare attenti: "Dalla lettura del rapporto Isr, ci sono alcune imprese di grandi dimensioni, una lunigianese in particolare, che occupa più di cento operai. Sono però fuori zona, nei cantieri autostradali. Questo dato droga un po’ l’analisi che rimane, almeno da quanto in nostro possesso, assai precaria, che fatica a tornare ai dati pre-Covid, cosa che andrà ad aggravarsi anche con la chiusura dei bonus".

Il commercio si divide fra la grande distribuzione, che per ora sembra non subire contraccolpi dalle crisi, e il commercio al dettaglio che "fatica e tende a rarefarsi. Non si vede alcuna conseguenza sull’occupazione a parte o limitatamente alle problematiche di Carrefour già presenti da alcuni anni. Anzi sembra che anche lì le cose siano un po’ in ripresa".

La metalmeccanica grazie alle big e in particolare a Baker Hughes, viaggia su binari solidi anche se i riflessi occupazionali ’stabili’ non sono tutti limpidi per le tante aziende dell’indotto, con occupati di fuori zona, che vanno e vengono. La nautica, infine, cresce ma anche in questo caso serve un occhio attento sul fronte occupazionale perché secondo Figaia manca "un distretto produttivo stabile e di prospettiva dove centinaia di persone lavorino a tempo indeterminato".