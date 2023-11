Fiera di Santa Cecilia e concerto in cattedrale della Musica Cittadina

Oggi in centro a Pontremnoli la centenaria Fiera di Sant’Andrea, riscoperta grazie a un’intuizione del sindaco Ferri negli anni ’90, che introduce la città agli eventi natalizi. Sono oltre 300 le richieste di partecipazione arrivate in Comune da tutta Italia. E oggi alle 16 in programma il concerto della Musica Cittadina con l’ensemble vocale “Registri variabili” nella Cattedrale per la festa della patrona della musica. Alle 11.30 al cimitero sarà benedetta la targa commemorativa dei maestri e coristi defunti della Corale.