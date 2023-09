Fidapa Trent’anni raccontati in una mostra

Trent’anni di iniziative mirate sul territorio, continuano i festeggiamenti per il trentennale di Fidapa Massa Carrara. Dopo il successo della piece teatrale “Antropolaroid“ di Tindaro Granata, rappresentata a Palazzo Cucchiari il 9 settembre scorso, nell’ambito di “Convivere”, domani si replica. L’appuntamento è a Villa Alpebella (già Oliviero) dei Ronchi, di proprietà della famiglia Bocelli, che l’ha messa gentilmente a disposizione - E’ qui che alle 17 inizierà la celebrazione . Alla presenza della presidente nazionale Fiammetta Perrone e di quella distrettuale Anna Maria Turchetti, nonché delle istituzioni locali, verranno ricordate le varie attività messe in campo attraverso una mostra fotografica.

Saranno ricordate le presidenti che si sono avvicendate alla guida dell’associazione (Cesarina Boccardi, Anna Maria Pregliasco, Laura Zampogna, Maria Teresa Bernardini, Ester Mescoli, Rosellina Crucitti, Olga Raffo, Francesca Menconi, Anna Pennisi, Maria Grazia Talini, Daniela Volontè, Alessandra Battistini, Beatrice Vannini) e si svolgerà una sfilata di moda dal titolo “La bellezza nel limite ed oltre”. Modelle e modelli per un giorno saranno Megan Marra, Matilde Carruba, Simone Marcucetti, Veronica Parasiliti Rantone, Giulia Manzo, Alessia Giusti, Gaia Mannini, Francesca Salvi, Lorenzo Chericoni, dell’associazione For-You, mentre l’orchestra giovanile Giorgini diretta Maestro Gigi Pellegrni curerà la parte musicale. L’associazione For You che si occupa di socializzazione e inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità, è stata fortemente voluta da Anusca Moisè, Chirurga vascolare al Noa.

A lei per il grande impegno sociale che la contraddistingue, verrà consegnato il “Premio Donna Fidapa- XI edizione”, che con cadenza biennale viene assegnato a donne della provincia che si sono distinte per l’impegno in attività professionali e sociali. Chiude il proprio biennio “col botto” la presidente Fidapa Marzia Grassi. Passerà il testimone ad Alessandra Battistini e al nuovo comitato di presidenza (dove Marzia Grassi rimarrà come past presidente) composto da Simonetta Lombardi (vice), Sonia Paolini (segretaria) e Carla Marconi (tesoriera).

Tanti legami interessanti tra la Fidapa e la sfilata di moda da approfondire. Tra i quesiti da porsi, quello relativo alla problematica femminile con il mondo della disabilità. La discriminazione che coinvolge sia le donne che le persone portatrici di disabilità ha un radicato fondamento su stereotipi negativi che le dipingono come inferiori, meno capaci o meno autonome rispetto a uomini o persone senza disabilità. Così come la loro mancanza di rappresentanza può perpetuare l’idea che non siano in grado di svolgere ruoli importanti o contribuire in modo significativo alla società. Senza contare la discriminazione multipla, infatti alcune donne possono affrontare discriminazioni multiple a causa della loro identità di genere e di altri aspetti della loro identità, come la razza, l’orientamento sessuale o la disabilità. Questa intersezione di discriminazioni può rendere ancora più difficile il loro accesso ai diritti e alle opportunità.