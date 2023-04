Fibromialgia, un incontro con gli esperti

Domani alle 18 a Palazzo Binelli è in programma l’appuntamento con il comitato fibromialgici uniti odv Massa Carrara. Si tratta di un appuntamento che rientra nel ciclo di incontri per sensibilizzare diffondere e sostenere le tantissime persone affette da fibromialgia, in collaborazione con la dottoressa Paola Cocchiararo e con il patrocinio del Comune di Carrara.

Si parlerà di patologie del pavimento pelvico associate alla fibromialgia come l’endometriosi vulvodinia. L’endometriosi è una malattia principalmente ginecologica, ma che può colpire molti altri organi e se trascurata diventa di pertinenza addirittura dell’otorino, del reumatologo, del proctologo e del dermatologo.