Fibromialgia: panchina lilla e luci colorate

L’amministrazione comunale aderisce alle iniziative di sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia del 12 maggio. La giunta, con due delibere, ha concesso il patrocinio alle iniziative organizzate da Aisf, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, e da Cfu-Italia, Comitato fibromialgici uniti Italia. Venerdì saranno illuminate di lilla, il colore simbolo della campagna, ‘La Venere’ di Aldo Buttini in largo XXV Aprile a Carrara e ‘Armonie di luci e ombre’ di Nardo Dunchi al centro della rotatoria tra viale XX Settembre e la statale Aurelia, mentre domenica alle 11 verrà inaugurata la panchina lilla nel ‘Parco della Rimembranza’, adiacente lo stadio dei Marmi. L’obiettivo è contribuire a diffondere la conoscenza delle problematiche dei malati affetti da sindrome fibromialgica e sindromi correlate, svolgendo un’azione di interesse collettivo e di tutela e salvaguardia del singolo. "Come amministrazione – dice l’assessore alla sanità Roberta Crudeli – abbiamo accolto le richieste di patrocinio arrivate da due importanti associazioni come Aisf e Cfu-Italia che si battono quotidianamente non solo per sostenere chi soffre di fibromialgia, ma anche per sensibilizzare e informare riguardo una malattia che costringe all’invisibilità. Proprio al fianco di Cfu-Italia, tra l’altro, il Comune si è impegnato per promuovere l’adesione alla petizione per chiedere il riconoscimento della fibromialgia e il suo inserimento nei i livelli essenziali di assistenza. Ricordo che la reumatologia di Carrara, nel centro polispecialistico ‘Achille Sicari’, sia stata recentemente riconosciuta dalla Regione come centro di riferimento per la fibromialgia per tutta l’azienda sanitaria Toscana Nord-Ovest".