Fiaccole accese Mille luci silenziose per il Monoblocco Bandiere ripiegate

di Alessandra Poggi

Una mobilitazione civica in difesa del Monoblocco, un “esercito“ di cittadini è sceso in strada ed ha acceso le fiaccole. Un migliaio, anche più, alla manifestazione di ieri sera a Carrara organizzata dal ‘Comitato primo soccorso’, tanti cittadini, rappresentanti di movimenti, associazioni, comitati, dei partiti politici che a Carrara stanno in maggioranza e anche di quelli all’opposizione. In corteo anche la sindaca Serena Arrighi e la vice sindaca Roberta Crudeli. Ma niente bandiere. E proprio questa è stata la ragione dei momenti di tensione vissuti tra i Carc e i partiti di centrodestra, quando questi ultimi hanno visto le bandiere di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia e hanno impedito ai politici di muoversi verso il Monoblocco, punto di arrivo del corte. Una protesta silenziosa che è rimasta civica, con tante fiaccole e nessuno simbolo. Tutti uniti da un unico slogan: "giù le mani dal Monoblocco". Soddisfatti i componenti del ‘Comitato primo soccorso ‘ per l’adesione massiccia. Durante il corteo sono volate parole grosse nei confronti di Andrea Tosi, capogruppo della Lega in consiglio, al quale è stato urlato di allontanarsi. Assente il sindacato della Cgil.

"La sindaca è veramente imbarazzante – ha detto il consigliere pentastellato Matteo Martinelli – : il fatto che prenda di mira i consiglieri di minoranza anziché la Asl la dice lunga. Ma la dice lunga anche che se la prenda con De Pasquale che ha governato cinque anni e ha fatto un accordo per salvare il Monoblocco, lei al contrario sarà ricordata come quella che l’ha fatto chiudere". Azione Carrara esprime apprezzamento nei confronti della sindaca Serena Arrighi che ha partecipato alla manifestazione. "Ogni movimento popolare presenta limiti e potenzialità, scrivono il segretario comunale Luca Ricci e il responsabile organizzativo Simone Ortorti – compito del capo dell’amministrazione comunale in questa fase delicata della città è stare dentro a queste contraddizioni e dare ad esse un respiro politico e soluzioni concrete. Abbassiamo tutti le bandiere di partito, l’obiettivo chiaro e univoco è quello di riconsegnare ai carrarini una sanità pubblica ancora più forte ed efficiente". E sulla questione interviene anche il deputato apuano di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese. "Dopo decenni è arrivato il momento della chiarezza e di tempi certi – scrive –. Pretendiamo che la Regione Toscana si attivi concretamente, invece che disattendere promesse e, ancora una volta confermando che considera la sanità locale di serie B. Non possiamo dimenticare che il Monoblocco di Carrara, è stato smantellato, pezzo dopo pezzo, anche per il progetto dell’ospedale unico che Fratelli d’Italia fin dalle origini ha contestato. La Regione amministrata dalla sinistra da troppo tempo, avrebbe dovuto progettare e garantire servizi sanitari essenziali e facilmente fruibili per i cittadini, invece che mal gestire denari pubblici".

"Non riusciamo a capire se chi fine a ieri ha mentito o sta mentendo adesso – ha detto il segretario provinciale della Lega Nicola Pieruccini –, o era bugiardo prima o lo è adesso. Mi ricordo perfettamente cinque anni fa quando ero a protestare contro la chiusura del Monoblocco, e l’attuale vice sindaca Roberta Crudeli con il consigliere regionale Giacomo Bugliani andavano in giro per vedere come chiudere l’ospedale. Non più tardi di un mese e mezzo fa alla presenza della Asl ho detto cosa pensavo delle loro idee. La sindaca è tornata indietro per comodo o per ottenere consensi? Doveva farlo mesi fa quando doveva controbattere alle prescrizioni dei vigili del fuoco, ma ha preferito che il verbale diventasse definitivo. E adesso vuole mettere in malafede la Regione e l’Asl. Chiediamo di andare in deroga di tre anni, giusto il tempo di costruire la palazzina nuova. La lega chiederà chiarimenti a livello parlamentare".