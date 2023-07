Fiaccolata per Michelle Causo Borgo del Ponte si stringe al nonno

Le zie di Michelle hanno voluto essere presenti. E con loro c’era anche il sindaco Francesco Persiani, che ha portato a nome della città il profondo cordoglio per la scomparsa di Michelle Causo, la diciassettenne uccisa a coltellate da un coetaneo nell’appartamento di via Dusmet e nascosta in un carrello della spesa a Primavalle, a Roma, lo scorso mercoledì 28 giugno.

Si è trattata di una fiaccolata anchee per dire no alla violenza, che si è concentrata nelle vicinanze della scuola di Santa Lucia dove è stata collocata nel 2021 la ’Panchina rossa – no alla violenza’ a cura dell’associazione Insieme, Rete antiviolenza Massa, Eventi sul Frigido, Borgo del Ponte Santa Lucia Capaccola, Circolo Santa Lucia per sensibilizzare le nuove generazioni. Da lì il corteo si snodato nelle strade di Borgo del Ponte. Hanno aderito alla fiaccolata l’associazione Non una di meno, Insieme, Rete antiviolenza Massa, Eventi sul Frigido, Borgo del Ponte Santa Lucia Capaccola, il Circolo Leonardo con un invito che era esteso a tutte le persone che hanno voluto partecipare.

Mariangela e Monica Bertoneri, le sorelle del nonno, che ieri mattina sono state a Roma, hanno camminato insieme ai residenti di Borgo del Ponte. Il corteo ha toccato piazza Aranci, fermandosi al monumento di Cristina Biagi, vittima di femminicidio, per proseguire in piazza del Mercato, nella zona fucsia, dove sono stati letti alcuni interventi da parte delle associazioni.