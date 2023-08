Fiaccolata in difesa del Monoblocco I Carc pronti alla mobilitazione "Basta tagli alla sanità pubblica"

Domani sera Carrara si mobilita in difesa del Monoblocco con una fiaccolata organizzata dal ‘Comitato salute pubblica’ di Massa Carrara che si preannuncia molto affollata. Non sono state esaustive le risposte da parte dell’Asl sul tema del Monoblocco, un ospedale che ha visto nel corso di questi anni molte riflessioni su una sua riqualificazione o il completo smantellamento. La popolazione è da sempre affezionata alla struttura, viene vista come l’ultimo presidio sanitario di tutto il territorio carrarese e a ben poco servono le rassicurazioni da parte dell’azienda sanitaria per il suo mantenimento. Si parte alle 21,15 da palazzo comunale. Comitato e cittadini rivendicano "il mantenimento dell’intera struttura e di tutti i suoi servizi di sanità pubblica". Alla manifestazione aderisce anche la ‘Federazione Toscana dei Carc’. "Il Monoblocco dal 2015 è passato ad essere un centro polispecialistico privo di punti di primo soccorso – scrivono i Carc –, ma adesso è a rischio di dismissione totale a causa di alcune difformità (del tutto risolvibili) riscontrate dai vigili del fuoco nella struttura. Amministrazione comunale, Asl e Regione (che sono a conoscenza delle problematiche da sempre, ma niente hanno fatto per porre rimedio) le prendono a pretesto per chiudere la struttura e dirottare (smantellare) i servizi verso altri ospedali, come il Noa di Massa, perennemente in sovraccarico fin dal giorno della sua apertura. Sono pretesti belli e buoni, come descrive bene l’architetto Claudia Bienaimè che ha detto ’chiudere un ospedale perché, per esempio, gli estintori non sono posizionati all’altezza giusta è come demolire una casa perché non ci piace il colore dell’intonaco’".

"È chiaro quindi che la tentata chiusura del Monoblocco fa il paio con lo smantellamento generale della sanità pubblica nella provincia di Massa Carrara – proseguono i Carc – e in Toscana, frutto della speculazione di tutti i partiti delle larghe intese, e cioè Pd, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, che tagliano sempre più i servizi pubblici in favore della costruzione di nuovi, inutili e costosi distretti e della privatizzazione selvaggia della sanità, della scuola, dei trasporti e di tutti gli altri ambiti, rendendo la vita sempre più impossibile alle masse popolari. A fronte di questo, però, i proletari e i lavoratori rispondono con la mobilitazione e l’organizzazione, come già fatto con la nascita della Consulta popolare per la salute pubblica di Massa, che si batte per l’adeguamento e riutilizzo delle strutture dell’ex ospedale di Massa per la sanità territoriale e le cure intermedie e con l’organizzazione della fiaccolata del 18 agosto a Carrara da parte dei comitati cittadini". Per tutti questi motivi domani i Carc saranno in piazza per dire no "alla chiusura del Monoblocco di Carrara, e no allo smantellamento della sanità pubblica. E sì alla gestione dal basso dei territori".

Alla manifestazione è probabile anche la presenza del movimento ’Massa insorge’, realtà che punta alla riapertura dell’ex ospedale di Massa