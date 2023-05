Fiaccolata contro la Casa di comunità

Si terrà il 9 maggio, alle 21, una fiaccolata per la riapertura dell’ospedale vecchio "al cui interno giacciono sotto la polvere macchinari ancora funzionanti e interi reparti riattivabili con poca spesa". L’iniziativa è di Massa Insorge che sostiene Marco Lenzoni sindaco (nella foto). "Mentre l’ex giunta Guidi-Persiani ha varato l’ennesima speculazione edilizia alla stazione per fare spazio a una folle ’Casa della Salute’ tra i binari, Massa Insorge chiama alla mobilitazione per ricordare quanti e quali spazi sarebbero già disponibili per far fronte al collasso della sanità pubblica – voluto proprio da chi governa e amministra il nostro Paese per favorire quella privata – e provare a tagliare i tempi di attesa per visite e interventi".

"Massa – dichiara il candidato Marco Lenzoni, infermiere – sta subendo l’ennesimo scempio ambientale, economico e sociale. Proprio in questi giorni è stato firmato il rogito per l’acquisto da parte del Comune dell’area dell’ex scalo merci della stazione ferroviaria, in cui verranno realizzate dall’Asl la nuova Casa e il nuovo Ospedale di comunità. Secondo i loro piani, i lavori inizieranno entro il mese di ottobre 2023 per terminare entro il 2026. L’Asl, con il benestare prima della giunta Persiani, e adesso della commissaria prefettizia Maria Rosa Trio, intende spendere 11 milioni di euro per costruire un distretto sanitario nel caos della stazione ferroviaria di Massa; tra un binario e il parcheggio di un supermercato, in mezzo al traffico cittadino... Una scelta insensata, se si considera che a pochi chilometri abbiamo un bellissimo ospedale già attrezzato con parcheggi e strutture necessarie, ma del tutto inutilizzato". Ma perchè? "Per capire le loro ’ragioni’ – aggiunge Giulio Milani, editore, candidato nella stessa lista per l’area libertaria – dobbiamo chiederci quale grande impresa realizzerà l’opera e chi c’è dietro la vendita dell’area".