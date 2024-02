’Fiabe Jazz’ per bambini. Teatro e musica a braccetto

Torna domenica (ore 17.30) al Teatro Guglielmi, la rassegna ’Tutt’insieme a teatro-che favola’ con il terzo appuntamento dedicato ai più piccoli e ai loro genitori. Va in scena ’Fiabe Jazz-Kappuccetto Rosso’ con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi, Niccolò Curradi, Pedro Judkowski e Lorenzo Lucci. La produzione è del Teatro Popolare d’Arte, concept e drammaturgia di Roberto Caccavo, musiche originali dal vivo di Francesco Giorgi. ’Fiabe Jazz’ è un format-spettacolo di teatro e musica che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia. Partendo da un palco semivuoto due attori e un musicista fanno rivivere attraverso situazioni comiche esilaranti e utilizzando solo qualche parrucca e pochissimi oggetti, la celebre fiaba di ’Cappuccetto rosso’. Idea portante di ’Fiabe Jazz’ è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso il viaggio: esattamente come quando si è a bordo di una mongolfiera in balia delle correnti d’aria, noi possiamo solo decollare o atterrare, la direzione la decidono il vento, il fato, l’imprevisto. L’età consigliata per lo spettacolo è dai 3 anni in su. Il prezzo dei biglietti è di 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini. La rassegna è pensata per stimolare la fantasia e vivere in famiglia la magia del teatro, che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. L’ultimo appuntamento sarà il 10 marzo.