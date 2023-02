Fiabe digitali per alleviare la degenza Monitor in dono all’ospedale del cuore

Ospedale del Cuore: la sala di preparazione alla risonanza magnetica e altri esami più invasivi si arricchisce di uno schermo e di fiabe in modo da alleviare l’attesa dei piccoli cardiopatici, che devono essere sedati per affrontare indagini diagnostiche. Sono tre le favole che potranno essere lette dai bambini durante la degenza. Ieri la stanza si è dotata di uno strumento in più, un monitor donato da Diversamente Splendidi onlus e di tre fiabe donate dalla nostra collega, Angela Maria Fruzzetti, scrittrice. Ad accogliere l’iniziativa erano presenti il dottor Marco Torre, direttore generale ospedale del Cuore Fondazione Monasterio, e Angelo Monteleone direttore dell’unità operativa diagnostica per immagine. Laura Lucchini in rappresentanza del Cda di Diversamente Splendidi, ha spiegato che "ogni anno facciamo sempre una donazione all’ospedale del cuore Fondazione Monasterio. L’iniziativa è stata decisa insieme al dottor Torre ed è sempre bello portare a termine qualcosa che è stato progettato insieme con l’obiettivo di fare stare meglio i bambini".

La proposta era partita dal dottor Torre, pensando di dotare quello spazio di un monitor dove poter leggere le fiabe stando a letto. "Ero presente a quella proposta – afferma Fruzzetti - e ho pensato di mettere a disposizione le mie fiabe. Ringrazio gli editori che hanno accolto il progetto e Laura Lucchini per aver seguito la donazione del monitor". ”Martin l’altro anatroccolo“ (Giovane Holden editore), sui valori della diversità, è illustrata dai bambini della Primaria Marcello Garosi di Forno, “La Fiaba del Monte Tambura“ (Tara Editoria) è illustrata dai bambini dell’istituto Suore Figlie di Maria Missionarie per favorire la conoscenza della storia nel rispetto ambientale, “Ciao mi chiamo Bessy“ (Tara editoria) è ispirata alla vita di Liliana Segre, illustrata dai bambini della scuola G. Mazzini di Bedizzano, nel messaggio della pace e della libertà. Soddisfatto l’editore Daniele Tarantino. Era presente anche l’assessore del Comune di Montignoso, Giorgia Podestà.

"Ringraziamo l’associazione Diversamente Splendidi che ogni anno ci fa sentire la vicinanza del territorio – ha commentato il dottor Torre – Questa stanza era già stata adattata all’accoglienza dei bambini con immagini sul soffitto e sulle pareti ma il monitor può rendere il momento di cura un po’ più divertente per loro, nella fase prima dell’esame e soprattutto nella fase del risveglio. Può sembrare un piccolo gesto ma per noi va nella direzione che stiamo cercando di seguire: rendere la cura meno ospedaliera e con momenti di svago".

Insomma, creare un ambiente a misura di bambino per meglio affrontare le terapie. "In questa stanza vengono preparati i bambini che devono essere sottoposti a risonanza o ad altri esami – spiega il dottor Monteleone – Una volta fatto l’esame e monitorati, vengono riportati qui e risvegliati dagli anestesisti, sempre con i genitori a fianco. E’ per questo che cerchiamo di offrire ai piccoli un ambiente più confortevole". La prima fiaba a scorrere sul monitor è “La fiaba del Monte Tambura“ proprio per avvicinare i piccoli ospiti, le famiglie e anche il personale medico, alla conoscenza del territorio apuano.