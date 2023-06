FI si prepara al voto in sette Comuni Porte spalancate a chi è uscito

di Michela Carlotti

Presenza massiccia dei coordinatori di Forza Italia provinciali e regionali nei gazebo allestiti ieri mattina ad Aulla e Massa e che verranno riproposti oggi a Carrara. Una mobilitazione con cui il partito lancia un segnale forte all’indomani della morte del suo presidente Silvio Berlusconi. A partire dal tesseramento, fino alla vittoria nei vari comuni che il prossimo anno andranno al voto, con l’obiettivo a due zeri per le elezioni europee 2024: FI non è disposto a cedere il suo spazio ad altri che, soprattutto dall’area di centro, mirano a guadagnare terreno. "Forza Italia riparte dal tesseramento. - ha detto ieri ad Aulla Gianenrico Spediacci commissario provinciale di Massa Carrara - La mobilitazione è l’inizio di un percorso che ci vedrà partecipi in vista delle amministrative e delle elezioni europee con i valori che ci ha lasciato il nostro compianto presidente". Presenti al gazebo di Aulla, con Spediacci, Matteo Mastrini sindaco di Tresana e responsabile Forza Italia organizzazione, Giuseppe Bergitto del coordinamento comunale di Carrara, Pier Giuseppe Cagetti del coordinamento comunale di Massa, Federico Lucchetti coordinatore provinciale giovani e Gabriele Melli del coordinamento di Villafranca. Nel corso della conferenza stampa è stato palesato il legame del coordinamento provinciale di Massa Carrara con la dirigenza di partito: dal coordinatore regionale Marco Stella al coordinatore nazionale Antonio Tajani, alla deputata europea Debora Bergamini. "Essere di nuovo a contatto diretto con i nostri elettori, motivare quelli che si erano allontanati spiegando anche tutte le novità che Forza Italia sta portando avanti a livello governativo - ha detto Spediacci - non può che essere foriero di buoni risultati in vista delle elezioni europee e delle amministrative che il prossimo anno chiameranno al voto cento comuni della Toscana, di cui sette in Lunigiana".

Spediacci, dunque, tende la mano a tutti e mira a ricucire lo strappo che si era creato alla fine del 2021 con il commissariamento provinciale del partito, sottratto alla segreteria di Rita Galeazzi e trasferito nelle mani dell’ormai ex commissario Emanuele Ricciardi, sostituito di recente proprio da Spediacci. "Questa è anche l’occasione per ricucire i rapporti e chiarire i malintesi - ha concluso infatti Spediacci - in modo da presentarci al meglio alle elezioni che si terranno il prossimo anno". Forza Italia riparte, dunque, e lo fa dalla Lunigiana dove ha sempre ottenuto risultati importanti.