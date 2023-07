Festival I prestigi ... matematici

Prosegue il Festival della Scienza ad Arzengio sul sagrato della chiesa oggi con la seconda serata: alle 21 appuntamento con Lorenzo Paletti e lo spettacolo “Matematici Prestigi”. Lorenzo Paletti, fisico e prestigiatore, da oltre dieci anni tiene spettacoli per raccontare l’incredibile attraverso le scienza. Ha scritto “Scientifici Prestigi” e “La Prova: Autopsia di un Alieno”. Venerdì 4 agosto sarà poi il turno di Willy Guasti che con “Rane Strane” per farci scoprire le bizzarrie e birbonate del mondo degli anfibi. Guasti è stato volto di Focus TV, ha collaborato con diverse realtà museali italiane legate al mondo delle scienze naturali ed è stato autore per vari programmi su Dmax. Gestisce Zoosparkle, il progetto dedicato ad animali, evoluzione e paleontologia. E’ da poco uscito il suo primo libro, “Il Coccodrillo ha il cuore tenero” (Rizzoli). L’evento è organizzato dalla farmacista pontremolese Elena Accorsi Buttini col patrocinio di Comune e Istituto Penale Minorile.