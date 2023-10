’Festival dell’Oriente’ bis. Aspettando il gran finale

Prosegue anche per tutta la giornata di oggi il ‘Festival dell’Oriente’, di scena a Carrarafiere dalle 10 alle 20,30, e in replica venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre. Quarantamila metri quadrati dedicati alla cultura asiatica, con centinaia di attività e corsi gratuiti per conoscere meglio le culture millenarie dell’oriente. Aree tematiche, approfondimenti, workshop, conferenze, e gli spettacoli degli artisti provenienti da Giappone, India, Vietnam, Filippine, Corea, Tibet, Tailandia, Mongolia, Cina, Sri Lanka, Indonesia e da altri nazioni. E poi un villaggio dedicato al cibo da strada orientale con quindici ristoranti che proporranno i piatti tipici dei loro paesi. Tra i tanti appuntamenti di oggi ci sono quello dedicato agli incensi, usati da duemila anni con finalità rituali, quello per realizzare ghirlande di fiori, la cerimonia del tè, l’astrologia vedica, il ‘bagno di gong’, una sessione di immersione in una magica atmosfera sonora.

E poi: corsi di cucina per imparare a cucinare il ‘bento’, il famoso piatto completo giapponese a base di riso carne o pesce, verdure e tempura, di calligrafia cinese, coreana, giapponese e thailandese. In fiera anche un intero padiglione dedicato al settore della salute e benessere con terapie olistiche, discipline bio naturali, yoga, ayurvedica, fiori di Bach, theta healing, meditazione, spazio vegano, reiki, massaggi, shiatsu, bio musica, rebirthing, integrazione posturale, e molto altro ancora. Tanti i corsi manuali per imparare a realizzare origami, tazze, tatuaggi con l’hennè, truccarsi come le ballerine coreane o indossare un sari, il tipico abito indiano. Sul fronte della danza si spazia da quella Bhangra pakistana al ‘Bollywood’ indiano. E per chi ama lo shopping ci saranno oltre cinquecento bancarelle con prodotti tipici, dagli abiti alle spezie, passando per i tessuti e i prodotti naturali. Non mancheranno la suggestiva danza del leone a quasi 2 metri di altezza, e altri balli tipici della Mongolia, della Corea, dell’India, della Thailandia e delle altre numerose nazioni presenti a Carrarafiere. In occasione del festival sotto l’egida dell’associazione ‘Tibet culture house Italia’, alcuni monaci del monastero Samten Choeling di Varanasi costruiranno un meraviglioso mandala con sabbie colorate.

Insomma una sorta di viaggio nella cultura, nei sapori e nelle tradizioni orientali senza bisogno di spostarsi in aereo. I campionati di arti marziali sono invece in programma per la prossima settimana.

Alessandra Poggi