Festival delle Alpi Apuane Al via il contest di cantanti

È stata lanciata la quarta edizione del Festival delle Alpi Apuane, l’evento dedicato ai giovani talenti, band e artisti singoli di tutta Italia organizzato dall’etichetta Musicantiere. La finale dell’evento avrà luogo sabato 15 luglio nella suggestiva Cava Cattani Sigliole Lisciata a Equi Terme, e l’ingresso per il pubblico sarà come sempre gratuito. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: fino al 25 giugno tutti gli artisti e le band interessate potranno inviare la propria candidatura sul sito di Musicantiere.

Così come per le precedenti edizioni, non è prevista alcuna quota d’iscrizione per gli artisti, proprio perché il festival è rivolto all’individuazione e alla valorizzazione dei talenti musicali. La direzione artistica avrà cura di selezionare tra i 18 e i 24 artisti e band fra tutte le candidature giunte, che avranno così la possibilità di esibirsi nella finale del concorso. Nel corso della finale una giuria composta da esperti musicali proclamerà i vincitori assoluti. Il festival, in linea con lo spirito della manifestazione, prevede premi focalizzati sullo sviluppo professionale e delle carriere degli artisti. I vincitori e i secondi classificati avranno la possibilità di registrare un brano inedito professionale con l’etichetta Musicantiere (distribuzione Believe), con pubblicazione su tutte le piattaforme digitali e promozione del brano.

Il vincitore assoluto inoltre avrà anche la possibilità di girare un videoclip ufficiale per il proprio brano (che non deve necessariamente essere lo stesso presentato al festival). Iscrizioni gratuite su http:www.musicantiere.itfestival-scopri. Il termine delle iscrizioni è il 25 giugno.

Possono partecipare tutti i candidati di età dai 10 anni in poi- I candidati devono presentare un brano inedito con le seguenti caratteristiche: lingua italiana o dialetto italiano; durata non superiore a quattro minuti; non contenere elementi che violino la legge e i diritti di terzi; non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o servizi; che non abbiamo avuto una diffusione tale da pregiudicare l’interesse di produttori o promotori, cioè che non abbiamo superato le 20.000 visualizzazioni su YouTube, Spotify e altri social e piattaforme streaming.

Per maggiori informazioni e il regolamento completo, consultare il sito di Musicantiere: http:www.musicantiere.itfestival-scopri.