Festival delle Alpi Apuane al gran finale Band e singoli si sfidano davanti alla giuria “Musicantiere” premia i giovani talenti

Gran finale stasera del Festival delle Alpi Apuane, ’evento dedicato ai giovani talenti di tutta Italia organizzato dall’etichetta Musicantiere in piazza a Equi Terme. Gli artisti selezionati giuria sono: per le band Candreva, Federico Giorgieri e Malvax; per i singoli America X, Ana Stasia, Angela Giambrone, BECA, cAOS, Erik Larsen, Gaia Gemmellaro, Mauro Fuggetta e Sintesi. La finale vedrà anche come ospite speciale Astol, rapper e artista già noto per la sua partecipazione ad ‘Amici’ che ha trovato un notevole successo negli ultimi anni specialmente grazie a TikTok, e vanta collaborazioni con LDA e Robledo, oltre a un disco d’oro per la sua canzone Sangria. Prima di lui si esibirà anche il duo composto da Masenzolo ed Andy Zeet. Durante l’evento sarà inoltre consegnato il Premio Stradella al direttore d’orchestra Andrea De Carlo. La serata sarà condotta da Selenia Erye, scrittrice e pubblicista, in giuria Gabriele Compierchio (senior A&R per Sugar, come presidente di giuria), Claudio Gabelloni (artista e cantautore), Francesco Interlandi (autore), Francesca Nobili (assessore alla cultura del Comune di Fivizzano) e Trisha Rodriguez (insegnante di canto).