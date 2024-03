Festival della Creatività a Pontremoli: Arte, Storia e Benessere in Primo Piano

Creano oggetti, immagini, gesti, interpretazioni e prodotti unici mantenendo vivi i saperi antichi. Protagoniste della seconda edizione del Festival della Creatività, che si svolge da domani a domenica, al Teatro della Rosa e ai giardini circostanti, sono manualità e vocazioni d’artista allenate dalla storia che si vorrebbero trasferire anche agli alunni delle scuole. "L’atto creativo è generatore di salute e di benessere, potenzia il senso di comunità e il rispetto reciproco" commenta l’assessore e vicesindaco Clara Cavellini, organizzatrice dell’evento insieme alle due Pro Loco pontremolesi e il Comune, che si declina in laboratori creativi per grandi e piccini, mostre e conferenze, spettacoli teatrali. L’inaugurazione della tre giorni ispirata dalle Muse mitologiche è domani alle 15 nel foyer del Teatro della Rosa, con il taglio del nastro del festival e della mostra “Il ventaglio dell’imperfezione”, esposizione di ventagli dipinti da 60 artisti a cura dell’associazione ‘La Rivincita’. Subito dopo via a uno spettacolo della scuola Lunidanza e si aprono i laboratori ludico-didattici per bambini organizzati dalla Pro Loco Borgo del Piagnaro Mani e Menti.

Sabato ancora laboratori per bambini, ragazzi e adulti nelle Stanze del Teatro: ore 10-13 e 15-19. Dalle 14.30 alle 15.30 nei locali del centro storico va in scena “Il Caffè della Peppina”, estemporanea di pittura col caffè rivolta ai bambini di asilo e scuola primaria. Alle 15.30 al teatro della Rosa la conferenza ”Il gesto creativo: benessere, rispetto e comunità” con interventi dell’antropologo Tommaso Bianchi, della dottoressa Cinzia Marchesini e la testimonianza di volontari della Pro Loco Mani e Menti. Alle 16.30 nelle Stanze del Teatro inizia la premiazione dell’estemporanea di pittura con omaggi della fabbrica di cioccolato Stainer. Alle 17.30 esibizione del Coro dell’Università delle Tre Età.

Domenica mattina proseguono i laboratori ludico didattici alle Stanze del Teatro, alle 14.30 saggio della scuola ‘Il balletto’ di Pontremoli, con la direzione artistica di Gabriella Forni. Alle 17.30 si alza il sipario sul musical ‘Attenti al lupo‘, una rivisitazione della favola di cappuccetto Rosso a cura di Manola Caribotti e dell’associazione ‘La Rivincita’ con coreografie di Arts & Musical School di Massa.

N.B.