"Festival del Romanzo Storico: Tre Giorni di Cultura a Massa"

Si chiude oggi la tre giorni del Festival del Romanzo storico, la manifestazione culturale di rilievo nazionale che si svolge nel centro di Massa con la partecipazione di noti scrittori e prestigiose case editrici. La manifestazione, alla seconda edizione, vede come associazioni capofila l’impresa sociale ’Bottega Poggi’ con la collaborazione di Walter Sandri, console del Touring club provincia Massa Carrara, e l’associazione ’Scholé’. Le direttrici artistiche, e conduttrici degli eventi, sono le scrittrici Simona Bertocchi e Patrizia Fiaschi.

Il programma della giornata conclusiva prevede alle ore 16.30, alla biblioteca civica Giampaoli, la presentazione del libro ’La casa dell’uva fragola’ di Pier Vittorio Buffa (Piemme). Le letture dell’opera sono affidate alla Laav di Massa. In serata, alle 21.15, alle Stanze del Teatro Guglielmi, sarà la volta del romanzo ’Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo’ di Carlo Vecce (Giunti), in colaborazione con l’Accademia arti e discipline storiche di Firenze. Qui letture e animazione sono affidate ad Angelo Paolo De Lucia ed è previsto un intervallo musicale a cura di Massimo Montaldi.

L’idea di portare a Massa una manifestazione dedicata al romanzo storico è da attribuirsi alle direttrici artistiche della manifestazione, Simona Bertocchi e Patrizia Fiaschi, che da scrittrici a loro volta di romanzi storici e curatrici di eventi culturali in collaborazione con grandi case editrici, hanno pensato di trasformare la città per tre giorni in luogo eletto del genere letterario storico. Questa edizione è stata caratterizzata anche dal coinvolgimento delle scuole e dei bookblogger facendo rete con le associazioni di gruppi storici.