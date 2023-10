Festival del Romanzo Storico 'Città di Massa', 3 Giorni di Cultura e Storia

Torna nel centro storico Festival del romanzo storico ’Città di Massa’. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione culturale di rilievo nazionale si svolgerà dal 20 al 22 ottobre e vedrà la partecipazione di grandi nomi dell’editoria e di prestigiose case editrici. Gli incontri e le presentazioni dei libri si terranno nei luoghi più rappresentativi di Massa: Palazzo Ducale, le Stanze del Teatro Guglielmi, il Museo Ugo Guidi 2 e la biblioteca civica Giampaoli. L’evento, che vede come associazioni capofila l’impresa sociale ’Bottega Poggi’ e l’associazione ’Scholé’, è supportato dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune di Massa. Direttrici artistiche e conduttrici del ciclo di eventi sono le scrittrici Simona Bertocchi e Patrizia Fiaschi.

Quest’anno, per celebrare i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, padre del romanzo storico, il festival dedica al grande scrittore la presentazione di due testi: ’La correttrice’ di Emanuela Fontana (Mondadori) e ’In viaggio con Manzoni. I luoghi della sua vita e dei Promessi Sposi’ di Gianluca Barbera (Rizzoli). Di grande interesse anche gli autori che propongono testi che hanno incontrato il consenso della critica e dei lettori: Beatrice Salvioni con ’La malnata’ (Einaudi); Carlo Vecce con ’Il sorriso di Caterina’ (Giunti); Fabiano Massimi con ’Se esiste un perdono’ (Longanesi), Alessandra Giovanile e Virna Mejetta con ’Le Bastarde di Francia. L’angelo e la vergine’ (Piemme), Pier Vittorio Buffa con ’La Casa dell’uva fragola’ (Piemme).

Come per la prima edizione anche quest’anno sono previste rappresentazioni in costume d’epoca e momenti musicali a carattere storico. In programma la partecipazione della Compagnia del Piagnaro di Pontremoli e dell’associazione Senza tempo di Sarzana. Le letture saranno curate dalla LaAv e dall’attrice e scrittrice Daniela Poggi.

Importante novità il coinvolgimento delle scuole attraverso un accordo con l’Uciim di Massa e il rilascio di attestati al personale docente degli istituti superiori e delle scuole medie del comune di Massa, sulla base delle presenze registrate agli eventi. Identica opportunità sarà offerta anche agli studenti delle superiori che potranno prendere parte alla manifestazione con certificazione delle ore di presenza, per un pacchetto di 18 ore totali.

L’inaugurazione del Festival, il 20 ottobre, sarà alle ore 16 a Palazzo Ducale con l’esibizione storica della compagnia del Piagnaro e la presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani. Il pubblico riceverà anche il saluto in videomessaggio della giornalista e direttrice di Qn e La Nazione Agnese Pini. L’obiettivo del festival è di trasformare Massa per tre giorni in luogo eletto del genere letterario storico cercando di coinvolgere anche le scuole, i giovani, i bookblogger e fare rete con le associazioni di gruppi storici. Ricordiamo che, nel periodo gennaiomaggio, si svolgerà anche la sezione ’Off’ del festival con altri incontri interessanti.