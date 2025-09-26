Festival del disegno Quei sogni fatti di carta

Tutto pronto per l’ottava edizione massese del Fabriano Festival del Disegno, curato da Gams, il gruppo delle architette di Massa Carrara, e in programma domani in piazza Aranci a Massa e nel loggiato di Palazzo Ducale, dalle 10 alle 20, aperto al pubblico dalle 15.30 alle 19.30. Un’iniziativa, collegata al Fabriano Festival del Disegno Nazionale, e realizzata in collaborazione con il Comune di Massa, la biblioteca Stefano Giampaoli di Massa, con il Patrocinio della Provincia di Massa Carrara, e la collaborazione della Libreria Serendipity in via Dante e Melville in via Guglielmi. Il titolo dell’evento è ‘sogniAMO’, con una speranza peraltro legata proprio alla corsa della città al titolo di Capitale della Cultura. Durante la mattina artisti e artiste realizzeranno il disegno in bianco e nero che i partecipanti coloreranno nel pomeriggio. Le novità di questa edizione: laboratorio creativo nel loggiato superiore di Palazzo Ducale a cura di GAMS: sogniAMO lab, il libro dei sogni per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, a numero chiuso; letture da 0 a 6 anni a cura di Francesca Mattei della Libreria Serendipity in via Dante a Massa, nel loggiato superiore di Palazzo Ducale, a numero chiuso.

Anche quest’anno confermate la sezione per artisti under dagli 11 a 18 anni. Partecipano Agnese Ambrosanio 18 anni, Nicole Ballerini 13 anni e Gualtiero Pasquali 12 anni, le iscrizioni sono ancora aperte; la collaborazione con Istituto Tecnico-Professionale "Aldo Salvetti" dell’IIS Eugenio Barsanti di Massa e alcuni studenti aiuteranno i partecipanti del laboratorio creativo, della lettura e chi si dedicherà al disegno in Piazza Aranci. Si ringraziano le professoresse Paola Novelli e Cristina Nicolai per la disponibilità. Anche quest’anno si consolida la collaborazione con il Liceo Artistico Felice Palma con 15 metri quadrati di disegni, grazie alla professoressa Patrizia Mannini. Gli altri artisti protagonisti: Silvia Bontà, Paola Cantarelli, Arianna Cattani, Claudio Maestrelli e Nino Pieretti. Quest’anno parteciperà anche Matteo Tenardi diplomato all’Istituto Statale d’Arte F. Palma di Massa, ora studente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Importante il supporto di Carolina Buselli e Gabriella Raffo per la riuscita del festival.

"Il progetto di Gams è quello di fare il crescere il Festival e farlo diventare un appuntamento fisso di confronto, anche professionale, sul valore del disegno e dell’illustrazione, a livello personale e anche didattico – sottolineano gli organizzatori – per questo Gams ha raccolto l’invito del Comitato Promotore di Massa Capitale Capitale italiana della Cultura 2028 e per il 2028, per i 10 anni del Festival del Disegno nel centro storico di Massa 2018-2028, ha presentato un evento su tre giorni che accoglierà incontri per professionisti/e del disegno e dell’educazione e non: conferenze con illustratori, approfondimenti sulle graphic novel e sugli albi illustrati, sul loro utilizzo nella didattica, workshop e incontri sulla didattica dell’arte. Alla fine della giornata i rotoli saranno ritirati e conservati, come ogni anno, per essere esposti l’anno successivo.