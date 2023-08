Festival biblico con il vescovo "Percorso di fede da condividere"

“La Parola con gli Atti degli Apostoli. Un percorso alla scoperta della Comunità e della Missione“,questo il tema del Festival biblico 2023, che inizia lunedì 28 agosto nella diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Il via lunedì prossimo alle 21 in Piazza Duomo a Pontremoli con l’evento "Parola e Arte, i segni dell’annuncio", al centro c’è il Vangelo nelle sue raffigurazioni artistiche con gli interventi del professor Paolo Lapi e dell’architetto Roberto Ghelfi.

"Viviamo quest’anno – ha detto la coordinatrice del progetto, la professoressa Chiara Mariotti – un rinnovato momento di incontro con la Parola di Dio ed in particolare con gli Atti degli Apostoli. Un’esperienza quella della "Tre Giorni Biblica" ormai divenuta un punto di riferimento e che da quest’anno si amplia come "Festival Biblico" con le serate di Pontremoli e di Avenza dove sarà presente anche il vescovo:un motivo in più per partecipare ed insieme, in questo percorso sinodale, condividere esperienze ed approfondimenti".

La seconda serata , mercoledì 30 agosto alle 21, nel giardino di Casa Pellini ad Avenza, ha per titolo"Dentro le parole: testimonianze e voci in dialogo". In questa occasione sarà presente Domenico Mugnaini, direttore del settimanale "Toscana Oggi" che coordinerà il dibattito tra i relatori provenienti dal mondo della comunicazione e alcune autorità civili, tra cui il Vicario del Prefetto, Andrea Leo, il Vice Questore, Antonella Chiapparelli, il professor Vincenzo Genovese dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

Nei giorni 1, 2 e 3 settembre si svolge la "Tre Giorni Biblica" con momenti di approfondimento e riflessione sulla Parola di Dio, cui parteciperà anche il vescovo mons. Mario Vaccari:venerdì 1 e sabato 2 settembre nei locali della parrocchia di Maria Santissima Mediatrice ad Avenza con interventi di Chiara Mariotti alle 15 su “I luoghi e i tempi della missione“ e il giorno seguente alle 9 con Matteo Crimella, incontro dedicato a “La missione negli Atti degli Apostoli“ e rivolto in particolar modo a sacerdoti ma anche diaconi e catechisti.

Mentre infine domenica 3 settembre alle 15 alla chiesa di Maria Ausiliatrice alla Filanda di Aulla si svolgerà la chiusura con un approfondimento predisposto a cura di Alessandro Biancalani su "Le idee e le parole della missione".

Natalino Benacci