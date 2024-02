"Festen al Teatro degli Animosi di Carrara: la verità scomoda di una famiglia borghese danese"

CARRARA

“Festen. Il gioco della verità” è l’appuntamento di sabato al Teatro degli Animosi. In scena lo spettacolo diretto da Marco Lorenzi sull’opera di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov e BO Hr. Hansen, nell’adattamento per il teatro di David Eldridge. Sul palco Danilo Nigrelli e Irene Ivaldi e con Yuri D’Agostino, Elio D’Alessandro, Roberta Lanave, Carolina Leporatti, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca. Una grande famiglia dell’alta borghesia danese, i Klingenfeld, si riunisce per festeggiare il sessantesimo compleanno del capostipite Helge. A turbare la quiete della serata sarà il discorso di auguri del figlio maggiore Christian che una volta pronunciato cambierà per sempre gli equilibri della famiglia.

Tratto dall’omonimo film del 1998 scritto e diretto da Thomas Vinterberg e vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes, “Festen”, scava all’interno dei tabù più scomodi e affronta le relazioni con la figura paterna, la verità, il rapporto con il potere e l’autorità imposta. Una produzione Tpe-Teatro Piemonte Europa, Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro delle Briciole/Solares Fondazione delle Arti, in collaborazione con Il Mulino di Amleto. A firmare la regia è Marco Lorenzi, regista fondatore della compagnia torinese Il Mulino di Amleto, vincitrice Premio della Critica A.N.C.T. 2021.

Lo spettacolo, che inizia alle 21, fa parte del cartellone promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Per la prevendita la biglietteria del Teatro degli Animosi è aperta oggi e domani (orario 10/12.30 e 17/18.30), sabato (orario 10/12.30 e 18/21). Info: Ufficio cultura 0585/641419; Teatro 0585/641317).