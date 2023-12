"Festeggiare assieme: il mondo del volontariato incontra i ragazzi di Moncigoli"

Festeggiare assieme il mondo del volontariato. Ieri mattina i ragazzi del Centro di socializzazione di Moncigoli, nel Comune di Fivizzano, hanno incontrato alcuni volontari della sezione Avis di Fivizzano, portando in dono una targa in creta che hanno realizzato appositamente per loro. Presenti il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, Giovanna Gia e Francesca Nobili, assessori. C’erano poi le operatrici del centro e i ragazzi, molto contenti per aver realizzato un dono così speciale e apprezzato. "Li ringraziamo molto per il bellissimo dono - ha detto il presidente Avis Enzo Benedetti -, per noi è stato anche un modo di scambiarsi gli auguri, in occasione delle festività natalizie he si stanno avvicinando". Per chi vuole iscriversi basta chiamare i numeri di telefono 3295331448 oppure 3294212688.