Carrara, 1 gennaio 2020 - Ha 'festeggiato' il 2020 danneggiando auto in sosta sull'Appennino Reggiano. Per questo un 18enne di Carrara è stato denunciato nella notte dai carabinieri a Cerreto Laghi, comune di Ventasso. Intorno alle 4 alcune persone hanno chiamato il 112 per segnalanre la presenza del giovane. È stata inviata una pattuglia della stazione di Collagna che ha notato il giovane, ubriaco e barcollante. Nella tasca della giacca è stato trovato un tergicristallo strappato poco prima da un'Audi A4, parcheggiata nelle vicinanze.

