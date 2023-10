"Feste della Castagna: dal Vignale a Carrara, tutti pronti!"

Con l’autunno arrivano le sagre della castagna, per celebrare il frutto principe della stagione. Oggi dalle 15 la Pro loco di Bedizzano organizza una merenda tra i castagni del parco del Vignale. Tanti giochi per bambini e gli ottimi castagnacci ripieni, mondine (caldarroste), torte di castagnaccio e altre specialità locali a base di farina di castagne. In caso di pioggia la merenda si svolgerà nel vicino oratorio don Guido.

Per domenica in programma invece c’è la ‘Trek castagnata’ del Cai in collaborazione con la Pubblica assistenza di Carrara. Il ritrovo è per le 8 in località Gabellaccia, e si proseguirà la passeggiata toccando la cava Peghini, Foce Cardeto e Foce Pozzi. Poi sosta al rifugio di Campocecina per il pranzo delle 13. In tavola ci saranno sgabei con salumi, taglierini nei fagioli, castagnaccio e castagne. Il rientro sarà in autonomia con ritorno alla Gabellacia passando per il sentiero 185. L’iscrizione costa 18 euro e si può fare al Cai di Carrara di via Apuana 35 (0585 77.67.82) o al negozio Falp di via Carriona 61 (0585 71.012).

Tutto pronto anche per la tradizionale festa della castagna della Pro loco Carrara, che quest’anno si svolgerà domenica 5 novembre in centro città. Come sempre ‘mondine’ e tante iniziative collaterali.