Feste blindate: stop alla vendita d’asporto di bevande in vetro

In occasione delle feste natalizie l’amministrazione comunale ha deciso lo stop alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore. "È un’ordinanza che va a replicare quanto già fatto questa estate e che abbiamo concertato con la Prefettura e con tutte le autorità di pubblica sicurezza con le quali dialogo e collaborazione sono continui –spiega l’assessore alla Sicurezza Elena Guadagni –. Ci avviamo verso il periodo delle feste e abbiamo ritenuto necessario intervenire con una misura come questa, pensata per far vivere in sicurezza e nel rispetto di tutti questo periodo dell’anno".

E così con l’ordinanza numero 82 firmata dalla sindaca Serena Arrighi si istituisce in alcune zone di Carrara centro e di Marina il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore da parte di esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione alimenti e bevande in genere, discoteche e attività similari, anche tramite distributori automatici. Il provvedimento che sarà in vigore tutti i giorni dalle 22 alle 6 di oggi e fino al 7 gennaio prossimo per Carrara riguarderà: via Don Minzoni, via Erevan, via Codena, via Dell’Amico, via Tacca, via Fontana, piazza Sacco e Vanzetti, via Monterosso, via del Cavatore, via Conti, via Colonnata – via Carriona, salita San Rocco, viale Potrignano, via Apuana, via Carriona, via del Commercio, via Dickens, via Elisa, via San Martino, corso Rosselli fino a Viale XX Settembre e via Roma. E qualcuno fa già notare che sono escluse nell’ordinanza alcune vie e piazze del centro storico come per esempio via Loris Giorgi, piazza Alberica o piazza Duomo. Scendendo l’ordinanza interessa le vie Covetta, Pucciarelli, Zaccagna, viale delle Pinete fino al confine con Massa, viale da Verrazzano, viale Colombo, via Rinchiosa, Largo Marinai d’Italia, viale Vespucci (compresa la zona degli stabilimenti balneari, via Fabbricotti fino a Sarzana, via Comano, via Bassagrande, via del Parmignola, via Cà Marchetti, via Pontremoli e viale Galilei. Il provvedimento è stato adottato per assicurare l’ordinata frequentazione degli spazi pubblici e per scongiurare ulteriori pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nell’approssimarsi delle festività natalizie. E questo in particolare nelle zone centrali di Carrara e di Marina, che sono interessate da un notevole afflusso di persone.