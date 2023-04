Festa provinciale ad Avenza Il vescovo per la celebrazione

Tutto pronto per la commemorazione del 25 aprile, 78° anniversario della Liberazione. Previsto l’arrivo del vescovo Mario Vaccari e una rappresentanza dei delegati dei diciassette comuni della Provincia. Il percorso della manifestazione prevede un corteo nel centro di Avenza, dove in concomitanza si svolgerà la fiera di San Marco con il supporto della banda musicale ’Verdi’. Questo il programma della commemorazione: raduno al parco del Partigiano alle 10,15 per la deposizione della corona di alloro al monumento al Partigiano di Nardo Dunchi. Partenza del corteo (alle 10,30 circa) che percorrerà il centro storico di Avenza fino al parco Sparapani, con la deposizione di corone al cippo in ricordo delle vittime dell’eccidio in via Argine destro (martiri di Avenza) e alla lapide che ricorda il Partigiano Gino Menconi. Alla 11 al parco Sparapani ci saranno i saluti della sindaca Serena Arrighi, del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, del consigliere regionale Giacomo Bugliani. Seguiranno gli interventi del presidente dell’Anpi provinciale Nando Sanguinetti, e quello del presidente dell’istituto storico della Resistenza Apuana, Paolo Bissoli. Mentre l’orazione ufficiale è stata affidata ad Alessandra Nardini, l’assessore regionale della Cultura alla Memoria. Per consentire il regolare svolgimento della commemorazione il parcheggio della Grotta di Avenza sarà chiuso per tutto il tempo necessario a concludere la giornata commemorativa, stimato per le 12,30. L’amministrazione, sempre nella mattinata di martedì 25 aprile, ha organizzato la deposizione di corone in altre località del territorio: alle 8,30 alle tombe dei Partigiani, all’interno del cimitero di Marcognano, alle 9 alla lapide in memoria ai caduti di guerra presso la ex scuola elementare a Battilana, e alle 9,30 a Marina alla scuola Giromini.