Festa per il primo anniversario dell’associazione “Vietina c’è“

Domenica a Villa Schiff di Montignoso l‘evento organizzato dall‘Associazione Vietina C‘è con il patrocinio del Comune di Montignoso per festeggiare il primo anno di attività dell‘associazione con un evento speciale dal titolo “E‘ sempre l‘8 marzo“.

La giornata sarà allietata da momenti culturali e di condivisione che inizieranno alle ore 16 con la presentazione del nuovo numero del periodico “La Campana“, un‘occasione per scoprire le ultime novità e le storie che ci accompagneranno nel prossimo anno. A seguire, alle 17.30, sarà proiettato il film “La Sorgente dell‘Amore“ di Radu Mihailehanu, che condurrà il pubblico presente attraverso emozionanti spunti cinematografici, regalando una pausa di riflessione e intrattenimento. Sarà un‘occasione unica per rafforzare i legami all‘interno della nostra comunità e per celebrare il primo anniversario dell‘associazione Vietina. "Per la presentazione del quarto numero del periodico ‘La campana’ Vietina c’è, approfittando della disponibilità dell’amministrazione comunale, ha ritenuto opportuno scendere a villa Schiff-Giorgini. Con nostra grande soddisfazione le voci presenti sulle pagine di questo giornalino risultano numerose e provenienti da varie località del paese – sottolineano gli organizzatori – Poter ospitare un pubblico più vasto e variato ci permette di sperare in una partecipazione attiva ancora più vasta. Conoscenza e valorizzazione del territorio, racconti di vita, memorie e racconti di guerra, cucina locale, gli argomenti che proponiamo, rintracciabili comunque su ‘La campana’, da chi fosse interessato". A introdurre l’intero evento una proiezione di immagini sulle esperienze realizzate nel corso del 2023 in collaborazione con l’assessorato all’ambiente dedicate alla riscoperta e alla valorizzazione del nostro territorio sotto vari aspetti, naturale ed antropico.